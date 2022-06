Bale: «E’ il risultato più grande nella storia del calcio gallese». Le parole dell’attaccante

Gareth Bale, attaccante e capitano del Galles più volte accostato al Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK dopo la qualificazione al Mondiale. Ecco le sue parole:

«E’ il risultato più grande nella storia del calcio gallese, siamo tutti in estasi per quanto accaduto. Non riesco a descrivere le sensazioni che sto provando in questo momento, abbiamo lavorato fin dall’inizio per raggiungere questo obiettivo e adesso possiamo dire che il sogno si è avverato. Nelle ultime settimane ho fatto il possibile, visto un fastidio alla schiena: in campo ho dato il massimo, correndo anche un po’ a vuoto».