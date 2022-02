Bakayoko, tre mesi per tenersi il Milan: il francese è finito ai margini

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tiemoué Bakayoko sta vivendo una stagione non particolarmente felice: il centrocampista francese ha tre mesi per tenersi stretto il Milan

Tiemoué Bakayoko sta vivendo per ora una stagione in chiaroscuro. Tornato al Milan dopo la stagione 2018-2019, molto positiva, e soprattutto dopo due anni di inseguimento, il centrocampista francese non è riuscito per ora a replicare le prestazioni di quattro anni fa, se non a sprazzi.

Maldini in estate lo ha prelevato dal Chelsea in prestito biennale con diritto di riscatto ma ad oggi la permanenza a giugno non sarebbe più così scontata. Bakayoko ha tre mesi di tempo per convincere Pioli e la dirigenza e tenersi il Milan: la strada è in salita. A Tiemoué il compito di iniziare a percorrerla.