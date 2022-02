Bakayoko Milan: dal riscatto alla possibile cessione, le idee rossonere

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bakayoko non sta convincendo al Milan: dal riscatto alla possiblie cessione ecco le ultime sulle idee rossonere

Cessione o riscatto? Tiemoue Bakayoko non è riuscito, finora, a tornare il giocatore che il Milan aveva apprezzato nella sua prima esperienza in rossonero.

Arrivato in estate dal Chelsea, dopo una lunghissima trattativa, in prestito biennale oneroso con diritto di riscatto, Bakayoko ha ancora tempo per dimostrare di valere quel riscatto. Ma le sensazioni non sono positive, resta in bilico. Dalla Spagna nelle ultime settimane rimbalzavano voci di un interessamento del Siviglia. Un’opzione che potrebbe divenire concreta se il Milan decidesse di lasciarlo partire.