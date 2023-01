Bakayoko, l’agente: «Cremonese? Ci sono stati un po’ di problemi»

Federico Pastorello, agente di Tiemouè Bakayoko, parla così della mancata partenza del suo assistito in questa finestra di mercato

Federico Pastorello, agente di Tiemouè Bakayoko, parla così della mancata partenza del suo assistito in questa finestra di calciomercato. Le sue dichiarazioni a Sky Sport.

«Purtroppo non ha avuto la possibilità di accasarsi alla Cremonese per una serie di problemi. Lione? Credo di no, situazione un po’ complessa a causi di alcuni problemi dovuti alla cessazione del prestito tra Chelsea e Milan… È una situazione un po’ complessa e i tempi sono ristretti per il cambio di maglia.»