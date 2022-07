Baiocchini: «Renato Sanches al Milan? La verità è che Jorge Mendes continua a parlare con il PSG». Le parole del giornalista

Manuele Baiocchini ha parlato della vicenda legata a Renato Sanches ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del giornalista:

«La verità è che Jorge Mendes continua e non ha mai smesso di parlare con il PSG. La possibilità che Renato Sanches possa andare al PSG nonostante il club abbia un po’ frenato esiste ancora. È chiaro che se arrivasse un’offerta al Lille diventerebbe tutto più difficile per il Milan, ma ad oggi quest’offerta del PSG non è ancora arrivata. Il Milan quindi si sente ancora in pista».