Baiocchini: «Milan, per la difesa un giovane subito. Botman per giugno»

Manuele Baiocchini ha parlato delle strategie di calciomercato del Milan per la difesa. Il punto a Sky Sport

«Il Milan prenderà un difensore? Un giovane per la difesa sì, invece di spendere per un prestito pensa più al futuro. Botman resta un sogno, nel mercato di gennaio ora è impossibile, ci riproveranno in estate. Prenderanno un Lazetic della difesa.»