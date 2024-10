Baiocchini Milan, le parole dell'inviato: «Moncada a Milanello per l'allenamento di oggi. Credo sia un segnale della dirigenza in riferimento a...»

Le parole del giornalista e inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini: Moncada presente a Milanello per inviare questo messaggio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’inviato e giornalista Manuele Baiocchini ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo all’allenamento di oggi del Milan durante la sosta nazionali.

PAROLE – «Quest’oggi è arrivato Moncada a Milanello per assistere all’allenamento del Milan. Credo che sia un segnale importante da parte della dirigenza, che vuole stare vicino a Fonseca in questo momento complicato. La squadra dovrà trocare delle soluzioni insieme al mister e gestire meglio quegli episodi un po’ fastidiosi che sono accaduti nelle ultime partite. I leader dei rossoneri non stanno aiutando la squadra come dovrebbero, è un momento di nervosismo. Il Milan dovrà ripartire con un altro spirito e soprattutto con un’altra media punti».