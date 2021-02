Baiocchini: «In settimana c’erano stati ottimi allenamenti, Pioli spiazzato»

Baiocchini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha cercato di spiegare la sconfitta del Milan con lo Spezia

In collegamento con Sky Sport, il giornalista Manuele Baiocchini ha parlato dei rossoneri dichiarando:

SU SPEZIA-MILAN: «Durante la settimana c’erano stati allenamenti di alta intensità con la squadra che aveva giocato con grande grinta al 100% anche nelle partitelle. Per quello Pioli non si aspettava la prestazione di La Spezia. Si aspettava un Milan diverso ma che ieri non si è praticamente mai visto in campo.

SU CALHANOGLU: «Quando la luce di Calhanoglu non si accende il Milan non gira. Non c’era stato contro l’Atalanta e Ibra aveva detto di sentirsi solo davanti, idem in Coppa Italia contro l’Inter e nei primi 45 minuti contro il Crotone. Dopo il covid-19 il turco deve ancora riprendersi e si vede».

SULL’EUROPA LEAGUE: Stella Rossa? Credo che Pioli farà un po’ di rotazione come Kjaer e Bennacer che potrebbero essere risparmiati. Giocherà probabilmente Mandzukic insieme a Calabria che era squalificato, in dubbio Rebic».