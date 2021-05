Baiocchini: «Diversi giocatori del Milan potrebbero andarsene»

Manuele Baiocchini a Sky Sport ha parlato del possibile addio di tre giocatori del Milan. Le parole del giornalista

Manuele Baiocchini a Sky Sport ha parlato del possibile addio di tre giocatori del Milan. Le parole del giornalista:

«Romagnoli secondo me può partire perché ha un contratto molto importante e ha perso il posto da titolare, va in scadenza nel 2022. Se arrivasse una proposta importante i rossoneri certamente la prenderanno in considerazione.

Poi vedremo, Dalot per me non verrà riscattato perché costa troppo, per Meite ne servono 8 e il club farà la sua valutazione, difficilmente verrà riscattato anche lui. Anche Castillejo potrebbe lasciare il Milan a fine stagione».