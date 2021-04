Baiocchini: «Bennacer titolare contro la Samp? Ecco la situazione»

Manuele Baiocchini ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampo del Milan che affronterà la Sampdoria

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha fornito importanti aggiornamenti riguardo al centrocampo titolare del Milan che affronterà sabato la Sampdoria:

«Bennacer con la Nazionale ha giocare solo 61 minuti in 2 partite, il tutto era concordato con il Milan, appunto per essere al meglio con i rossoneri dopo un lungo stop. Contro la Sampdoria, Bennacer si giocherà una maglia da titolare con Meité e Tonali, dato che Kessie è insostituibile. Bennacer, senza considerare la Coppa Italia, quest’anno ha giocato la metà delle partite: 21 le ha giocate e 20 no. Quando c’è stato lui, la media punti del Milan è nettamente più alta. Contro la Fiorentina il suo ingresso è stato importante per vincere».