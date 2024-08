Autogol Thiaw: nessun mistero, Marelli fa CHIAREZZA sull’episodio in Milan Torino, ecco perché è intervenuto il Var

Ieri sera in Milan Torino è servito l’intervento del Var per determinare l’autogol di Thiaw. Marelli fa chiarezza sull’episodio

In Milan Torino sul risultato di 0-0 è servito l’intervento del Var per determinare l’autogol di Thiaw. Marelli fa chiarezza sull’episodio e cosa non ha funzionato con la gol line technology:

LE PAROLE – «Nessun mistero. La GLT è una macchina e, per fortuna, le macchine sbagliano, si rompono, smettono momentaneamente di funzionare. Ieri sera la GLT ha regolarmente funzionato ma il il meccanismo si è inceppato perché il sistema non è riuscito a trasmettere il segnale all’orologio dell’arbitro Maresca. In realtà non è stato propriamente il VAR (meccanico) ad accertarsi della rete realizzata ma è stato il VAR (fisico) a comunicare all’arbitro che il pallone aveva oltrepassato nella sua interezza la linea di porta. Infatti, se la GLT avesse malfunzionato, non avremmo visto la ricostruzione in 3D del pallone ma un’immagine statica della telecamera GL»