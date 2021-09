Audero: «Maignan? Figura del tutto nuova per il nostro calcio»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole

Emil Audero, portiere della Sampdoria, si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Maignan:

PORTIERI STRANIERI E POCHI ITALIANI – «La qualità dei nostri numeri non si discute, lo dimostra la storia dei portieri nel giro azzurro. Per il resto possono esserci varie cause, dipende dai singoli casi. Penso alla Roma, dove Mourinho può aver preferito un portiere portoghese che gli dava evidentemente più certezze. Oppure Maignan per il Milan, puntando su una figura completamente nuova per il nostro calcio. I portieri bravi sono tanti. E poi questo è un campionato dove fino a due anni fa tutti volevano venire… può essere un fatto transitorio».