Attacco Milan: torna d’attualità Belotti a parametro zero. Il Gallo potrebbe diventare una soluzione per sopperire allo stop di Ibra

Secondo Tuttosport non è detto che non possa di tornare di moda il nome di Belotti per l’attacco del Milan. Il Gallo svincolato sta aspettando i rossoneri.

Per il Diavolo sarebbe una soluzione a rischio zero perché spenderebbe solo per l’ingaggio. Potrebbe invece sorgere qualche difficoltà sulla durate del contratto perché Belotti potrebbe non essere d’accordo a legarsi per due anni che invece sarebbe l’idea rossonera.