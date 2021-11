Atletico Milan: i tifosi votano Messias come MVP del Wanda Metropolitano

È Junior Messias l’MVP di Atletico Madrid-Milan. Il brasiliano, match winner della gara del Wanda Metropolitano, è stato votato dai tifosi rossoneri. L’annuncio del club sui propri canali ufficiali.

Off the bench to provide a fairytale finish in Madrid: what a night for your MVP of the match, Junior Messias! 🇧🇷🤩

Dalla panchina al gol decisivo: che notte per Junior Messias, l'@emirates MVP di #AtletiMilan 🇧🇷🤩

#UCL #SempreMilan pic.twitter.com/ZaFi2Vk1Cz

— AC Milan (@acmilan) November 25, 2021