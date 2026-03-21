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Athekame a DAZN: «Il mister ci ha parlato all’intervallo. In settimana proviamo la difesa a 4»

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2 ore ago

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Athekame

Athekame nel post partita di Milan Torino, gara giocata alle ore 18:00, è intervenuto ai microfoni di DAZN

Al termine di Milan-Torino, match andato in scena a San Siro, ai microfoni di DAZN è intervenuto Zachary Athekame. Queste le sue dichiarazioni:

SUL SECONDO TEMPO«Il mister ha parlato all’intervallo e la squadra l’ha seguito. Sono entrato con cattiveria e la partita è andata molto meglio».

LA SUA CRESCITA«Lavoro molto a Milanello, con la squadra, il mister e lo staff. Sono molto contento di come lavoriamo bene insieme».

PROVATE IL 4-3-3 IN ALLENAMENTO?«Sì, proviamo sia la difesa a 4 che a 5. La partita cambia. Lavoriamo molto in allenamento su questo».

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