Atalanta-Milan Primavera 1-1: i rossoneri strappano un punto a Zingonia

Il Milan Primavera pareggia per 1-1 contro l’Atalanta. Al vantaggio rossonero di Michelis risponde Gyabuaa nella ripresa

Milan Primavera che esce da Zingonia con un punto sofferto. I ragazzi di Giunti si portano in vantaggio all’inizio del match con Michelis (migliore in campo) ma dalla mezz’ora in poi subisce la qualità dei bergamaschi che, dopo un lungo assalto e tante occasioni sprecate, trovano il pareggio con Gyabuaa nella ripresa. Entrambe le squadre salgono a quota 24 punti, in piena zona play-off.

Atalanta-Milan Primavera 1-1

FINISCE QUI – Il Milan strappa un punto da Zingonia. Al vantaggio rossonero di Michelis risponde il gol di Gyabuaa nella ripresa.

90′ +2′ – JUNGDAL SALVA IL MILAN! Grande azione personale di Volicky, che con una finta si libera a metà campo ed arriva fino al limite dell’area. Il suo destro è deviato in angolo da Jungdal.

89′ – Occasione in contropiede per il Milan. Nasti serve N’Gbesso lanciato a rete ma l’attaccante classe ’03 mastica la sua conclusione.

82′ – CHE OCCASIONE PER IL MILAN! Ci prova con una gran botta Frigerio da più di 30 metri. Dajcar salva in calcio d’angolo.

80′ – Finale di partita a Zingonia. È l’Atalanta la squadra che sta spingendo di più per provare a vincere.

69′ – PAREGGIO ATALANTA! Da calcio d’angolo per l’Atalanta arriva una spizzata su cui mette la zampata Gyabuaa. Stavolta la difesa del Milan non può nulla.

57′ – CLAMOROSA OCCASIONE PER L’ATALANTA! Grande imbucata di Kobacki che pesca Gyabuaa solo davanti a Jungdal. Il centrocampista nerazzurro calcia clamorosamente a lato.

55′ – Ripresa di gioco cominciata con lo stesso copione del finale del primo tempo. Atalanta che attacca con tutti gli effettivi, rossoneri che difendono e provano a ripartire.

46′ – COMINCIA IL SECONDO TEMPO! Si riparte a Zingonia dal risultato di 0-1 per il Milan.

FINE PRIMO TEMPO – Il Milan chiude avanti per 0-1 il primo tempo del match contro l’Atalanta. Decide fin qui un colpo di testa di Michelis in un avvio di grande personalità dei rossoneri. Negli ultimi 15 minuti però, esce fuori la qualità della Dea che va più volte vicina al pareggio.

45′ +1′ – Finisce qui il primo tempo. Milan in vantaggio per 0-1 a Zingonia.

42′ – SALVATAGGIO SULLA LINEA! Punizione dalla sinistra di Cortinovis, Jungdal sbaglia l’uscita e la palla arriva sui piedi di Gyabuaa. Il tiro a botta sicuro del 19enne trova il salvataggio sulla linea di un provvidenziale Michelis.

39′ – Quante occasioni sbagliate dai padroni di casa. Cortinovis solo davanti a Jungdal preferisce appoggiare di tacco per Kobacki che viene anticipato all’ultimo da un intervento miracoloso di Michelis.

38′ – Altra grande occasione per l’Atalanta. Vorlicki va via sulla fascia sinistra e mette al centro un cross insidioso ma Gyabuaa manda incredibilmente alto da due passi.

35′ – PALO DI CORTINOVIS! Atalanta ad un passo dal pareggio. Ci ha provato il capitano con un grandissimo destro a giro dal limite dell’area che colpisce l’incrocio dei pali.

28′ – Milan che ora controlla bene il vantaggio e prova a pungere in contropiede. Poche occasioni in questa fase di match.

17′ – Ci prova dalla grande distanza Sutalo ma Jungdal risponde presente.

10′ – GOL MILAN! Da calcio d’angolo battuto da El Hilali svetta alla perfezione Michelis che infila la porta bergamasca.

8′ – OCCASIONE ATALANTA! Grande azione persona di Vorlicki che poi appoggia il pallone per Sidibè al limite dell’area. Il suo piazzato rasoterra finisce fuori di pochissimo.

1′ – PARTITI! L’arbitro Delirio dà il via ad Atalanta-Milan.

13:45 – Squadre che hanno concluso la fase di riscaldamento. Tra 15 minuti il calcio d’inizio.

Atalanta-Milan Primavera formazioni ufficiali

ATALANTA (3-5-2): Dajcar; Ghislandi, Sutalo (80′ De Nipoti), Zuccon (33′ Giovane), Ruggeri; Sidibe, Scalvini, Gyabuaa; Cortinovis, Kobacki, Vorlicky. A disp.: Sassi, Scanagatta, Hecko, G. Renault, Ceresoli, Grassi, Bonfanti, Oliveri, A, Mehic, Falleni. All.: Massimo Brambilla

MILAN (4-3-3): Jungdal; Oddi (59′ Obaretin), Michelis, Coubis, Stanga; Frigerio, Brambilla, Mionic; Roback (74′ N’Gbesso), Tonin (59′ Nasti), El Hilali (46′ Robotti). A disp.: Moleri, Desplanches, Kerkez, Fili, Tahar, Saco, Cretti, Tolomello All.: Giunti.

ARBITRO: Michele Delirio

ASSISTENTI: Buonocore – Pagliola

AMMONITI: Giovane

ESPULSI: