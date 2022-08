Atalanta Milan, pressing chiave: vince chi lo evita e chi lo impone

Atalanta Milan, pressing parola chiave del match del Gewiss Stadium. L’analisi sulla grande partita di stasera

La Gazzetta dello Sport presenta così il match di cartella di questa seconda giornata di Serie A, Atalanta-Milan. Il pressing è la parola chiave della sfida: vince chi saprà evitarlo e contemporaneamente saprà imporlo. Come l’anno scorso, quando Theo evitò due uomini in pressione orobica per poi mandare in porta Calabria, o quando Tonali rubò palla a Freuler prima di immolarsi davanti a Musso.

Aggressione e coraggio. Due caratteristiche che a questo Milan non mancano. I giovani terribili di Stefano Pioli hanno dimostrato di avere ancora fame, mentre Gasperini ha studiato le contromosse per mettere i bastoni tra le ruote ai Campioni d’Italia.