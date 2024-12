Atalanta Milan, il pronostico di Collovati stupisce! Sulla sfida l’ha detto veramente!

Atalanta Milan, Fulvio Collovati, ex rossonero, è convinto che la squadra di Fonseca possa pareggiare contro i bergamaschi

Intervenuto a Radio City4You, Fulvio Collovati ha parlato così di Atalanta-Milan:

PAROLE – «Prevedo un pareggio. Ho commentato Roma-Atalanta, probabilmente l’Atalanta è la squadra più in forma del campionato, però riesce a esprimersi meglio in trasferta. Infatti, la sconfitta per quattro a zero contro l’Inter è arrivata a inizio campionato, quando non era ben assestata, ma in trasferta ha dato lezioni di calcio. L’Atalanta si esprime meglio in trasferta, quando ha spazi per Lookman, De Ketelaere e Retegui. Invece, se deve attaccare, magari, è un po’ più in difficoltà. Quindi, penso che il Milan pareggi, dopo la prestazione con il Sassuolo».