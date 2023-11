Atalanta Inter 1-2, Lautaro e Calhanoglu la decidono: come cambia la classifica

Atalanta Inter 1-2: la decide Lautaro e l’ex Milan Çalhanoğlu. Come cambia la classifica della Serie A dopo la vittoria nerazzurra

L’Inter non sbaglia la trasferta contro l’Atalanta e vince per 2-1 grazie alle reti dell’ex Milan Calhanoglu su rigore e di Lautaro Martinez. Non basta la rete di Scamacca a Gasperini per evitare la prima sconfitta casalinga: ecco come cambia la classifica di Serie A dopo questa vittoria nerazzurra.

Inter 28*

Juventus 23

Milan 22

Napoli 21 *

Atalanta 19*

Bologna 18 *

Fiorentina 17

Lazio 16*

Roma 14

Monza 13

Lecce 13

Frosinone 12

Torino 12

Genoa 11

Sassuolo 11

Verona 8

Udinese 7

Empoli 7

Cagliari 6

Salernitana 4 *

* Una partita in più