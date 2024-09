Atalanta Como NON SI GIOCA: la partita è RINVIATA. Il motivo della decisione di arbitro e capitani per il posticipo di Serie A

La partita tra Atalanta e Como, posticipo della 5° giornata di Serie A in programma oggi dalle 20:45, non si gioca ed è stata rinviata a domani.

Il match non si è disputato, nonostante i vari tentativi fatti, a causa della forte pioggia che si è abbattuta a Bergamo e sul Gewiss Stadium. Dopo il primo sopralluogo l’arbitro Tremolada e i cpaitani De Roon e Cutrone avevano deciso di aspettare un eventuale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Che però non è arrivato. Il Milan e le altre squadre di Serie A dovranno aspettare domani per sapere come si concluderà la 5° giornata…