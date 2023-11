Ashworth (ds del Newcastle): «Difficile dire se il Milan sapesse dei problemi di Tonali». Le parole dopo la sanzione dell’ex rossonero

Il ds del Newcastle Ashworth ha parlato in conferenza stampa della possibilità che il Milan fosse a conoscenza del problema di Tonali legato al calcio scommesse. Queste le sue parole.

PAROLE – «È davvero difficile per me entrare nel merito di ciò che gli altri club fanno o non sanno. Tutto quello che possiamo fare è esaminare la nostra indagine interna e il nostro processo interno. È una domanda davvero difficile a cui rispondere, semplicemente non lo so».