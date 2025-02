Condividi via email

Assemblea Figc, Gravina unico candidato: iniziato l’incontro per l’elezione del presidente! Ci sono due ospiti UEFA e FIFA

Come riporta l’ANSA, è cominciata l’assemblea elettiva Figc a Roma, nella quale il presidente uscente, Gabriele Gravina, è candidato unico per la conferma. Per questo, verrà appunto rieletto oggi, dopo la prima volta il 22 ottobre del 2018 e la seconda il 20 aprile del 2021.

Oltre i delegati (274) presenti anche diversi ospiti tra cui il presidente Uefa, Aleksander Ceferin. Atteso anche l’arrivo del n.1 della FIFA, Gianni Infantino.