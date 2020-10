Assemblea dei soci Milan in programma il 28, 29 ottobre presso il Teatro Mazoni si effettuerà attraverso videoconferenza

Facendo riferimento all’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di AC Milan S.p.A. convocata, in prima convocazione, in data 28 ottobre 2020 ore 10.30 presso il Teatro Manzoni di Milano e, occorrendo, in seconda convocazione in data 29 ottobre 2020 (stesso luogo e stessa ora), con avviso pubblicato sulla Gazzetta dello Sport in data 13 ottobre 2020.

A.C. Milan S.p.A. ha deciso di procedere allo svolgimento dell’Assemblea dei Soci in oggetto esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom.