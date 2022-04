Asensio Milan, i suoi numeri in carriera: 47 gol e 23 assist al Real Madrid

Marco Asensio, grande obiettivo di mercato del Milan, ha dei numeri interessanti in carriera con il Real Madrid

L’interesse per Marco Asensio è la notizia del giorno in casa Milan. L’esterno spagnolo classe ’96 rappresenta un occasione in termini economici, oltre che un giocatore di assoluto talento. Fino a qualche stagione fa era uno dei giocatori più in rampa di lancio nel panorama internazionale.

Qualche infortunio di troppo lo ha rallentato un po’, ma i numeri parlano chiaro. Con la maglia del Real Madrid 47 gol e 23 assist in 227 partite, oltre che due Champions League vinte, di cui una con un gol in finale alla Juventus.