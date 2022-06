Asensio al Milan: può fare due ruoli c’è il sì totale di Pioli. Servono 20 milioni per liberarlo dal Real Madrid

A Stefano Pioli occorre un trequartista in grado di giocare anche a destra, preferibilmente mancino, e Marco Asensio risponde ai requisiti; per Pioli i vincenti che alimentano la cultura del successo sono i benvenuti e nel salotto di Asensio luccicano 14 trofei (tra cui tre Champions e altrettante coppe del mondo per club); Marco dice di voler continuare a crescere e Stefano è un maestro nel tirare fuori il meglio da chi non si sente ancora arrivato. L’incastro può funzionare, e il gradimento è già stato reso pubblico, tra le righe ma nemmeno troppo: «Asensio è un grande giocatore, però è del Real e io sono troppo contento dei miei per parlare di altri»,ha detto un mesetto fa Pioli in una intervista ad As.

Investendo su Asensio il Milan comprerebbe un giocatore che ricopre contemporaneamente due posizioni in cui il Milan ha bisogno di rinforzi, permettendo poi di dirottare il resto del budget su mediano e difensore centrale. Bisogna ora fare il passo: nell’ambiente madridista l’impressione è che il Real non voglia rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e il Milan è pronto a intavolare un discorso concreto con Mendes che ne cura gli interessi da qualche settimana. Asensio da parte sua è tentato dal Milan e dalla possibilità di giocare ancora la Champions League.

Andrà convinto anche con uno stipendio il più possibile vicino alle sue richieste: si parte dai 5 milioni netti a stagione che l’ex canterano del Maiorca guadagna al Real e lo sconto fiscale del Decreto Crescita può aiutare il Milan. Il resto dovrà farlo la diplomazia, perché da Madrid vogliono incassare almeno 20 milioni (anche se c’è il rischio di perdere il giocatore a zero nel 2023), e i rapporti tra il club di Florentino e il Milan, storicamente ottimi, possono agevolare il confronto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.