AS – Jovic, il Real Madrid apre al prestito: Milan, Inter e Roma in pole

Jovic via in prestito: secondo quanto affermato da AS, il Real Madrid avrebbe aperto alla cessione a titolo temporaneo. Milan interessato

Secondo quanto affermato dall’edizione odierna di AS, il Real Madrid avrebbe aperto alla cessione in prestito di Luka Jovic. L’attaccante serbo non rientra nei piani di Zinedine Zidane e ha diversi estimatori, soprattutto in Italia.

Milan, Inter e Roma sembrano essere al momento i club favoriti ad accaparrarsi le prestazioni del talento serbo, vedremo chi riuscirà a spuntarla tra le tre compagine italiane.