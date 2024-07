Arteta ELOGIA l’ex obiettivo Milan Calafiori: «Personalità e carattere, non vedo l’ora di..»

Poco fa l’Arsenal ha annunciato l’arrivo di Calafiori, ex obiettivo del calciomercato Milan. Arteta gli ha dato il benvenuto e elogiato

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha dato il benvenuto a Calafiori, ex obiettivo del calciomercato Milan. Le sue parole ai canali ufficiali del club:

LE PAROLE – «Diamo il benvenuto a Riccardo e alla sua famiglia all’Arsenal. È un grande acquisto e ci dà un’enorme forza per rafforzare la nostra difesa. Riccardo ha una grande personalità e carattere, con competenze specifiche che ci renderanno più forti mentre spingiamo per vincere trofei importanti. Ha già mostrato un grande sviluppo nelle ultime stagioni con le sue prestazioni sia per il Bologna che per l’Italia, con la sua progressione e il suo sviluppo nell’ultimo anno davvero impressionanti. Non vediamo l’ora di lavorare con Riccardo, integrarlo nella rosa e sostenerlo negli anni a venire»