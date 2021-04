L’Arsenal ha ufficializzato l’abbandono del progetto internazionale della Super League. L’annuncio del club inglese.

«Abbiamo commesso uno sbaglio e per questo ci scusiamo», questo il messaggio rivolto ai tifosi Gunners.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.

We made a mistake, and we apologise for it.

— Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021