Sacchi bacchetta il Milan: «Mercato sbagliato, ecco perchè»

Arrigo Sacchi, leggenda del Milan, ha criticato il mercato estivo condotto dal club rossonero: troppi stranieri a Milanello

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato:

«Il Milan, invece, vive di alti e bassi. Fa un'ottima prestazione in Champions contro il Psg e poi s'inceppa a Lecce dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischia addirittura di perdere. Non c'è continuità di rendimento, perché mancano la compattezza e l'aggressività necessarie per il successo».