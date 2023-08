Arnautovic Inter: visite mediche per l’ex obiettivo del Milan, ora la firma per il nuovo acquisto del club nerazzurro

Giornata di visite mediche per Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, infatti, ha vissuto la prima giornata da neo giocatore dell’Inter: si tratta di un ritorno per lui dopo il Triplete e già una parentesi in nerazzurro.

Visite mediche per il calciatore in arrivo dal Bologna, ora la firma e poi l’ufficialità del colpo. Arnautovic era stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane, ma i rossoneri non hanno mai affondato, preferendo virare su altri obiettivi.