Argentina Francia, le pagelle di Giroud: «Sottomesso». Bocciato il centroavanti rossonero, uscito a pochi minuti dalla fine del primo tempo

Ecco le pagelle che i quotidiani sportivi hanno riservato a Giroud dopo aver perso la finale dei Mondiali di Qatar.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4 – Mai cercato, mai in partita. Sottomesso. Non è tutta colpa sua, sconta il non gioco della Francia del primo tempo. Esce con la rabbia in corpo verso la fine del primo tempo, ma qualcosa andava fatto.

TUTTOSPORT 4 – Chi l’ha visto?

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Debilitato da un dolore al ginocchio, che ve aveva messo a rischio la finale, non si libera mai della tenaglia impiantata da Romero e Otamendi. Esce comprensibilmente rabbuiato prima dell’intervallo, ignorando Deschamps che gli tende la mano