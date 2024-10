Arbitro Milan Napoli, comunicata la designazione arbitrale per il big match di San Siro del turno infrasettimanale di Serie A

Ufficiale l’arbitro di Milan Napoli. La Lega Serie A ha comunicato le designazioni per il turno infrasettimanale valevole come decima giornata di campionato. A San Siro il fischietto sarà in mano a Colombo.

MILAN – NAPOLI Martedì 29/10 h.20.45

COLOMBO

BERTI – VECCHI

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA