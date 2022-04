Arbitri, Marelli: «Arbitri, Marelli: «Quest’anno qualche errore di troppo, prevedo altre polemiche»». Le parole dell’ex direttore di gara

Luca Marelli, ex arbitro italiano, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del problema arbitri nel nostro calcio.

PROBLEMI ARBITRI – «Quello delle vocazioni è un altro grave problema. Trentalange ha ereditato un’Aia dai numeri molto, molto inferiori a quelli della fase precedente. Nel 2009 avevamo circa 34.000 arbitri, oggi ne abbiamo 29.000. Significa pescare il futuro da un serbatoio il 15% più piccolo. Avere ancora Orsato come top italiano a 46 anni non è positivo. Rocchi sta rischiando molto con i suoi giovani, ma è necessario».

DESIGNAZIONI PER LE SFIDE SCUDETTO – «Ci sono quattro romani internazionali e due campani, tagliati fuori. Il settimo è Fabbri e ne abbiamo parlato. Massa è inciampato in Torino-Inter. Rimangono Di Bello e Orsato. Anche di Orsato abbiamo detto. Ecco qua la designazione di Di Bello. Sicuramente forzata, ma unica via d’uscita».

ERRORI – «Rocchi è un essere umano e ha a che fare con essere umani. C’è stato qualche errore di troppo, è vero. I più gravi però sono arrivati dagli affermati».

VOLATA SCUDETTO – «Io mi auguro di dover fare scena muta nelle telecronache. ma penso che aumenteranno di brutto le polemiche, com’è normale. Ogni episodio verrà analizzato frame per frame. Le risse verbali fini a sé stesse non hanno senso, le discussioni però sono stimolanti. Mi capita persino di cambiare idea, leggendo i giornali».