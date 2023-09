Araujo Milan, i rossoneri sulle tracce del difensore del Benfica: i dettagli

Tomás Araujo è l’ultima di idea di calciomercato del Milan per rinforzare il proprio reparto difensivo: occhi sul centrale del Benfica

Tra i piani del calciomercato Milan c’è quello di comprare un nuovo difensore: a questo proposito, i rossoneri seguono con interesse Tomás Araujo. Il centrale classe 2002 gioca col Benfica.

Come riportato da Calciomercato.com, i rossoneri seguono da tempo il calciatore, che oggi scenderà in campo nella sfida di Champions League contro il Salisburgo (non è da escludere la presenza di qualcuno dello scouting rossonero in tribuna)