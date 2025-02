Antonio Silva Milan, Mendes cambia la difesa del Diavolo! Contatti già avviati per giugno. Ultime

Antonio Silva Milan, Jorge Mendes lavora per rinforzare la difesa del club rossonero: contatti avviati, può uscire Fikayo Tomori

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan vuole chiudere l’arrivo di Antonio Silva:

PAROLE – «Quando Jorge Mendes si mette in testa una cosa la realizza, non esistono ostacoli insormontabili. Ora il fondatore della Gestifute vuole portare Antonio Silva al Milan, per quella che sarebbe una sorta di terza missione da completare. Forte del grande gradimento riscontrato dalla dirigenza rossonera per il classe 2003. Il Benfica ha resistito senza troppi problemi nella sessione invernale ma il discorso cambierà la prossima estate. Il piano di Mendes è abbastanza chiaro: Antonio Silva alla corte di Sergio Conceicao per crescere ancora. L’attuale tecnico rossonero è un estimatore del difensore del Benfica. Per fare questa operazione il Milan avrà bisogno di un investimento da 45 milioni di euro. Soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di Filayo Tomori: il difensore inglese ha rifiutato il Tottenham a due giorni dal gong finale ma il suo futuro sembra essere, comunque, segnato».