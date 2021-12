Antonini su Kessié: «Vale 8 milioni? Ecco che cosa vi dico»

Luca Antonini, intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della questione Franck Kessié e lo stipendio. Ecco le sue parole

«Se Kessie vale otto milioni di stipendio? Probabilmente no, ma non sono questioni prioritarie al momento. Forse bisognava anticiparle. Questo è il mercato, domanda e offerta. Kessie è un giocatore fondamentale per il gioco di Pioli e bisognerà pensare anche a come sostituirlo nell’immediato. Lo stesso vale in altri settori».