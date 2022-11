Antonelli su Nesta e Maldini: «Quando ero nel settore giovanile li ammiravo tanto». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Luca Antonelli ha parlato ai microfoni del Youtube di Carlo Pellegatti di Nesta e Maldini. Ecco le parole dell’ex calciatore del Milan:

«Quando ero nel settore giovanile ammiravo tanto Nesta e Maldini, mentre in prima squadra mi piaceva Alex anche se era un po’ a fine carriera. Non era grosso come Stam ma poco ci mancava. Era un punto di riferimento per la squadra»