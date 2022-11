Antonelli: «Milan? Fu un sogno. Feci tre anni in Curva a San Siro». Le dichiarazioni dell’ex terzino rossonero

Luca Antonelli, ex terzino del Milan, ha parlato del suo periodo in maglia rossonera al canale YouTube di Carlo Pellegatti. Le sue dichiarazioni.

«Prima di esordire con il Milan ho fatto tre anni in Curva a vedere tutte le partite, poi ho avuto la fortuna di esordire contro l’Udinese. Essere tornato al Milan nel 2015 è stato il coronamento di un sogno. L’ho sempre detto che al Genoa stavo bene e che l’unica squadra che mi avrebbe fatto andar via era il Milan. Preziosi aveva rifiutato tantissime squadre, ho continuato fin quando non sono andato via.»