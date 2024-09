Angelo Alessio ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 per parlare della lotta scudetto in Serie A

L’ex calciatore, nonché in passato anche vice allenatore di Antonio Conte, Angelo Alessio ha parlato in esclusiva ai microfoni di JuventusNews24 per parlare della lotta scudetto in Serie A, non menzionando il Milan nel roster delle contendenti.

LE SUE PAROLE – «La Juventus gioca sempre per vincere, non c’è dubbio. L’Inter ha vinto l’ultimo campionato di Serie A, si è rinforzata ulteriormente sul calciomercato con giocatori come Zielinski e Taremi. E’ la squadra di diritto meglio attrezzata per la vittoria finale».

SULLA NUOVA CHAMPIONS LEAGUE – «Sono molto curioso. Temo che però questa scelta sia soltanto un format televisivo. Un format che coprirà così il palinsesto televisivo per più giorni …Giocare in Champions League è sempre difficile».

