Martina Angelini intervistata da Calcio Femminile Italiano ha detto la sua sugli acquisti in Serie A femminile:

«Gli ultimi acquisti di Serie A? Negli ultimi giorni ho visto annunci di atlete di primissimo livello. L’arrivo di top player con esperienza internazionale può solo che far crescere la nostra Serie A. Si alza l’asticella della competizione anche all’interno delle squadre, ovvio non si deve commettere l’errore di portare straniere che non sono all’altezza. Abbiamo tante giovani pronte, in rampa di lancio, che merita di mostrare tutto il loro talento »