Anellucci: «Stipendi dei calciatori? Cifre fuori logica»

Il noto procuratore Claudio Anelucci ha criticato le cifre richieste dalla maggior parte dei calciatori per gli stipendi

A TMW Radio, Claudio Anellucci ha parlato così delle richieste dei calciatori sugli stipendi:

«Certi numeri non possono girare nel calcio. Qui c’è una bolla che sta per esplodere. Basta pensare che Pellegrini che ha girato molte squadre negli ultimi anni chiede tre milioni. Un terzino chiede tre milioni per giocare alla Lazio. Questa situazione non può andare avanti».