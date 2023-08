André Silva riparte dalla Spagna: ecco dove giocherà l’ex Milan

André Silva riparte dalla Spagna: ecco dove giocherà l’ex attaccante del Milan, nelle ultime stagioni al Lipsia

Dopo l’avventura in Germania con la maglia dell’Eintracht Francoforte prima e con quella del Lipsia poi, André Silva è pronto a ripartire dal campionato spagnolo.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il portoghese si avvicina alla Real Sociedad: le trattative sono in stato avanzato e l’ex attaccante del Milan spinge per il trasferimento.