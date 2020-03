Anche Fonseca si schiera dalla parte di Gattuso per la questione rinvii

Fonseca commenta la decisione della Serie A di rinviare le partite che si sarebbero dovute disputare a porte chiuse

Ecco le parole di Fonseca in merito alla decisione di rinviare da parte della Serie A le partite che si sarebbero dovute giocate a porte chiuse. Il suo pensiero si allinea con quello di Gattuso.

«Le autorità competenti stanno cercando di prendere le migliori decisioni in questo momento difficile, e io mi fido. Poi c’è la questione legata alla regolarità sportiva. Per non avere dubbi penso sia giusto far giocare tutte le squadre a porte aperte o a porte chiuse o, al contrario, rinviare l’intera giornata di campionato, per garantire la regolarità del torneo»