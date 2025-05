Ancelotti, c’è la svolta improvvisa nel futuro dell’ex Milan! Riprende quota una determinata pista. I dettagli

Ancelotti, dopo il rallentamento degli ultimi giorni riprende quota la pista che porterebbe l’ex Milan sulla panchina della Nazionale brasiliana

Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha fornito questo aggiornamento sul futuro dell’ex Milan Carlo Ancelotti:

PAROLE – «Resta viva la possibilità che Carlo Ancelotti diventi l’allenatore del Brasile. Dopo le forti tensioni degli ultimi giorni tra Real Madrid e CBF, dovute anche alla copertura mediatica della trattativa, tutte le parti coinvolte hanno ripreso i contatti per conciliare tempi e modalità dell’ingaggio del tecnico italiano. Ancelotti resta l’opzione numero uno per il Brasile e le parti hanno raggiunto un accordo verbale qualche giorno fa. Il Brasile vuole giocarsi tutte le carte in regola per ingaggiare Carletto prima di cambiare obiettivo».