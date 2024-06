Amrabat Milan ipotesi da non scartare: potrebbe arrivare in questo caso. Lo SCENARIO e le novità sul mercato

Uno degli obiettivi del Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato è l’inserimento in rosa di un nuovo centrocampista. L’obiettivo numero uno è e resta Fofana del Monaco.

Tuttavia nel caso in cui non dovesse arrivare il centrocampista del Monaco il club rossonero avrebbe già in programma un piano B: si tratta di Amrabat che, come riportato da Tuttosport, è un profilo da non scartare.