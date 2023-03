Amichevole contro il Milan femminile, Hamblin: «Che opportunità»

Ieri c’è stata un’amichevole tra il Milan Femminile – integrata da alcune ragazze della Primavera – e la squadra universitaria di Harvard

Ieri c’è stata un’amichevole tra il Milan Femminile – con la prima squadra integrata da alcune ragazze della Primavera – e la squadra universitaria di Harvard. Ecco le parole di Chris Hamblin, l’Head Coach degli ospiti:

«Per la nostra squadra questa è stata una fantastica opportunità, per conoscere la cultura italiana e apprendere da uno dei Club di maggior successo in Europa. Siamo stati accolti in maniera calorosa e siamo stati molto felici di aver disputato questa amichevole»