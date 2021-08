Amelia: «Maignan? Presente in ogni situazione, è un grande colpo»

Marco Amelia ha rilasciato qualche dichiarazione su Mike Maignan in diretta sul canale Twitch del Milan. Le sue parole

Marco Amelia parla di Mike Maignan. L’ex portiere rossonero ha rilasciato dichiarazioni incoraggianti sul neo acquisto dei rossoneri. Le sue parole sul canale Twitch del Milan.

«Lo conoscevo già da prima. Ha dato sensazione di grande sicurezza nelle amichevoli; al di là del rigore parato, ma in ogni situazione è stato presente, era al suo posto, si fa sentire; non è neanche facile se indossi la maglia del Milan e se sostituisci Donnarumma. Il ragazzo mi piace e secondo me il Milan ha fatto un grande colpo: ha fatto benissimo nel Lille e devo dire che l’impatto avuto col Milan è più che positivo. Esprime solidità: mi è piaciuto come ha impattato nel Milan e sicuramente questa è una cosa positiva.»