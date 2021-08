Amelia: «Brava la dirigenza, Maignan ottimo sostituto di Donnarumma»

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha parlato dell’attuale situazione del club rossonero, tra mercato e calciatori

Marco Amelia, ex portiere del Milan, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Ecco le parole dell’ex estremo difensore, oggi allenatore.

SUL MERCATO – «Il Milan doveva fare solo qualche ritocco e si è fatto trovare preparato nelle difficoltà trovate con Donnarumma e Calhanoglu. Il primo è stato sostituito subito con Maignan, l’addio del secondo ha fatto sì che potesse giocare di più Brahim Diaz, che sta facendo vedere di che pasta è fatto. Brava la dirigenza a mettere dentro quelli di cui aveva bisogno Pioli».

SU TONALI – «Gli serviva tempo per ambientarsi in un club nuovo, fatto di grande storia e di grandissimi giocatori che ci sono passati. Ricordiamoci che ha vent’anni, serve calma. Forse ci si aspettava troppo fin da subito… Tutti quelli che hanno fatto la storia del Milan hanno sempre vissuto mesi d’assestamento. Credo che l’anno scorso gli sia servito per capire, e ora fa vedere che ci sta bene in una squadra che ha bisogno di 23 titolari visto che farà la Champions».

SU GIROUD E IBRA – «I moduli sono una base di partenza ma bisogna saper giocare in ogni modo. Quando Zlatan rientrerà, credo che vedremo spesso questa coppia: a mio avviso si completano. Sicuramente Ibrahimovic dovrà gestire le sue forze nella stagione».

SU MAIGNAN – «Nella giocata di Joao Pedro era in controtempo: ha spinto tantissimo, è arrivato sul pallone impattando in caduta, ma era un colpo di testa molto preciso. Mi sembra che il ragazzo ci sia, sta sostituendo al meglio Donnarumma».