Ambrosini: «Passo falso di Donnarumma, vi spiego perché»

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Sky Sport in merito alla situazione Donnarumma

Massimo Ambrosini ha rilasciato una lunga dichiarazione ai microfoni di Sky Sport in merito alla situazione Donnarumma:

«Se il problema era di ambizione, la qualificazione avrebbe dovuto togliergli tutti i dubbi. Dal punto di vista economico non penso che due milioni in più o in meno possano costituire un problema nella scelta. Io probabilmente non avrei mai fatto quella scelta alla sua età. Voleva restare al Milan? È un’aggravante se voleva rimanere e alla fine non è rimasto. Se voglio restare non c’è nessuno che prende decisioni per me. Rimango, punto. Il Milan non è secondo a nessuno per storia e blasone. Ora può solo andare in club che hanno più disponibilità economica».