Ambrosini: «Milan, su Rinnovi e corsa Champions ho una mia idea fissa»

Ambrosini ha parlato a Gazzetta dello sport alla vigilia della gara con il Manchester United in programma domani sera all’Old Trafford.

SUI RINNOVI- «Il rinnovo di Donnarumma è imprescindibile, è la priorità. Gigio ha portato svariati punti al Milan, la sua eventuale sostituzione sarebbe un grosso problema perchè in giro ragazzi così non ce ne sono. Calha l’ho sempre difeso anche quando non andava bene, nel mio progetto c’è ma per Gigio farei di tutto».

CORSA CHAMPIONS- «Alcune cose dipendono da te, le prestazioni ma altre no, ovvero la crescita delle altre squadre. A Verona il Milan ha dimostrato di poter fare affidamento su altre qualità che in un finale di stagione non sono da sottovalutare, quindi non può non guardare al futuro in ottica Champions. Il piede però deve sempre restare sull’acceleratore perché dietro corrono».